Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный

23 октября, Слуцкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает важность заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора той или иной продукции. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту доложили о завершающем этапе осенних полевых работ, уборке овощей и кукурузы, наполнении стабилизационных фондов.

"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - сказал Александр Лукашенко.

Он поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов. Заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. При этом нет запрета и на импортную продукцию. "У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю", - заявил Президент.

"Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (отечественная продукция. - Прим. БЕЛТА). Смешно - из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Главе государства в связи с этим доложили, что в последнее время по картофелю импортные поставки сведены к минимуму.

Президент также обратил внимание на важность поставок сельхозпродукции на экспорт. "Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также требует не обижать сельчан, чтобы они получили достойную оплату за произведенную и поставленную продукцию.

В целом с завершением уборочной кампании проблем нет, доложили главе государства. "Я тоже так чувствую, что проблем, видимо, у нас не будет. Главное, чтобы вовремя убрать", - сказал он.-0-