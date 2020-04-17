Лукашенко о ситуации с коронавирусом: сегодня забрезжил лучик надежды

17 апреля, Лидский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска", - сказал глава государства.

Обращаясь к губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову, Президент сказал: "По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что порой, в том числе за рубежом, высказываются нарекания, что в Беларуси не борются с коронавирусом так, как все. "В то же время не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало, - констатировал Александр Лукашенко. - Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают".

Александр Лукашенко в качестве положительного момента отметил, что в стране начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.

Глава государства подчеркнул: Беларусь последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса. "Это очень тяжелая и затратная работа - бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли", - заметил белорусский лидер.

Он призвал обращать особое внимание на заболеваемость пневмониями, которая включает и последствия от заражения коронавирусом. Ведь промедление с лечением в любом случае может вызвать серьезные осложнения. В этом плане Президент еще раз высказал благодарность в адрес врачей.

"Стойко, но, что удивительно, как я пошутил, что трактор вылечит, - слава богу, в деревне у нас все живы-здоровы", - отметил глава государства.

Президент напомнил о необходимости заниматься экономикой. "Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство", - призвал Александр Лукашенко. То же самое касается и сельского хозяйства. "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось", - добавил он.-0-

Лукашенко: главное - сохранить врачей и обеспечить их защитой "Главное - сохранить врача и обеспечить его защитой, начиная от маски и заканчивая очками, респиратором - всем, что необходимо", - сказал глава государства.