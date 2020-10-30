Лукашенко о ситуации в Беларуси: не было никаких оснований ломать страну, кроме желания извне

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость контролировать происходящее в стране, чтобы не допустить дестабилизации. Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с коллективом МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства на мероприятии рассказал, что полномочия его помощников по регионам будут расширены. Накануне на соответствующие должности по Брестской и Гродненской областям и городу Минску были назначены Валерий Вакульчик, Юрий Караев и Александр Барсуков.

"Одна из основ новых полномочий этих людей, генералов, - подбор кадров и контроль. Мы должны контролировать и видеть все, что происходит в нашей стране. Нельзя больше расслабляться, как это было до этого мятежа. Ни в коем случае, - сказал Александр Лукашенко. - Слишком расслабились. Думали, что будет все хорошо. Надо сделать выводы, надо извлечь уроки. Я абсолютно убежден, что новые руководители, я более чем откровенно вам рассказал о них и о своих замыслах в этом плане, смогут достигнуть поставленных целей".

"Еще раз подчеркиваю: главное направление - гродненское, брестское - должно быть закрыто от границы (в хорошем смысле слова, чтобы комар носа не подточил) до Минска. И здесь в Минске в том числе. Мы не будем церемониться ни со студентами, ни с рабочими каких-то предприятий", - заявил Президент.

"Я говорю это откровенно, потому что ну не было никаких оснований для того, чтобы ломать страну, кроме желания извне. Пройдет время, вы еще увидите, кто это делал. Еще не все видно, и даже для вас, - отметил глава государства. - И они ждут. Не зря же там Лаппо (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. - Прим. БЕЛТА) поймал 700 человек за неделю. Молодцы!" - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко в этой связи высказался и о событиях в некоторых соседних странах, представители которых выступали с критикой в адрес Беларуси. "Как я говорил, Господь нам помог. То, что хотели они у нас сотворить, и кое-что сделали… Видите, что происходит. Они против женщин вывели армию. Но это не против женщин. Это демонстрация перед воскресеньем, когда будет марш на Варшаву, чтобы потрясти всем: смотрите, армию вывели, мало не покажется. А нас же как упрекали!" - заметил глава государства.

"Эти в Литве даже трех процентов не набрали (например, не прошла в новый состав парламента партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Нам три процента давали, а там даже трех процентов не набрали, - сказал Президент. - Это за Беларусь".

"И возьмите на юге: ему-то чего не хватало? Я уже его (вероятно, речь идет о Президенте Украины Владимире Зеленском. - Прим. БЕЛТА) поддерживал во всех начинаниях, старался эту Украину, как только мог… Поддерживал, защищал и прочее. Грохнулся: 37% пришло, и нигде не победил (поражение на выборах в местное самоуправление. - Прим. БЕЛТА)", - продолжил Александр Лукашенко.

"Мы не зловредные. Но это урок многим, и им в том числе", - добавил он.

Резюмируя, глава государства подчеркнул необходимость вернуть людям спокойный и уютный Минск, который был до выборов. "Минск был спокойным и будет всегда. Дайте нам время. Мы всегда отреагируем на любую реакцию с их стороны. И мы сохраним мир и покой", - сказал глава государства.-0-