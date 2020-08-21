Лукашенко о ситуации вокруг Купаловского театра: будет полная свобода и рыночные отношения

21 августа, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с трудовым коллективом агрокомбината "Дзержинский", высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите", - высказался глава государства.

Президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет "полная свобода и рыночные отношения". "Что хотели, то и организуем им", - добавил он.-0-