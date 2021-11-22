Лукашенко о событиях 2020 года: в Беларуси шла драка, которую создал Запад

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал случившиеся после выборов события дракой, которую создал Запад. Об этом глава государства заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что западные журналисты постоянно спрашивают о пострадавших во время протестов, но никогда не говорят о ранениях среди правоохранителей.

"Вы не показывали, как машинами атаковывали наших милиционеров на улицах. Были и с той стороны. Драка шла. Драка, которую вы, Запад, создали у нас, она была. Я это признаю. Но вы не увидели, что в Америке в упор застрелили женщину. Вы это видели? - спросил Президент. - Я тебе задаю вопрос: "Почему вы это у нас видели, а в Америке не видели и не дали оценку?" А как вы в метро людей хватали в Лондоне? Как хватали их, избивали, когда у вас были демонстрации? Вы же там не церемонились. Поэтому тот, кто нарушает закон, к нему соответствующее отношение. Не надо тут поворачивать и упрекать меня в чем-то. Да, кто-то "получил по рогам" со стороны правоохранительных органов, пострадали правоохранители. А что бы было, если бы у вас, или в Америке тем более, бросились на милиционера и начали ему ломать ноги? Он бы получил пулю в лоб сразу".

Глава государства обратил внимание: демонстрации в Беларуси были отнюдь не мирными, а фотографии, как протестующие убирают за собой мусор, - это всего лишь картинка. "По поводу мирных демонстраций - вы успокойтесь. Мы знаем, кому давали деньги и кто финансировал эти протесты в Беларуси, - заявил Александр Лукашенко. - Когда мы начали показывать, как вы ломали и крошили в чистом Минске (наш народ не привык к грязи), вы тогда им подсказали: "Вы так, на картинку, чего-то уберите". А мы вам покажем картинку, как бросали ящики с цветами и громили улицы и прочее".

Президент подчеркнул, что в прошлом году должен был защитить страну и народ и принимал решения, исходя из этого. "Я сделал так, как прописано в наших законах. Это вам не нравится, но я тебе сказал так, как я понимаю, думаю. И как думает 87%, минимум, на сегодняшний день наших людей (белорусов. - Прим. БЕЛТА). Они увидели ваше лицо, вашу демократию, свободу слова, пощупали на зуб эту свободу слова (речь о миграционном кризисе на границе. - Прим. БЕЛТА). Ты тоже там присутствовал - ядохимикатами поливали бедных безоружных людей", - напомнил глава государства.

Александр Лукашенко еще раз обратил внимание: если бы Запад не финансировал протесты в Беларуси, подобных событий бы не случилось. "Вы в прошлом году финансировали мятеж, управляли мятежом с территории Польши. Вы, а за вами стояли американцы. Лидеры финансировались Западом. В противном случае они бы там прибежище сегодня не нашли. Они все сидят у вас. Почему? Они сбежали туда, откуда их прислали и откуда их финансировали. Эти все "тихушки, лахушки, цепкалы" - они у вас сидят. Они ж не побежали в Китай: их их бы там не приняли, потому что они к ним не имеют никакого отношения", - заметил белорусский лидер.-0-