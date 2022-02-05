Лукашенко о событиях на Окрестина в 2020 году: извиняться было не за что

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву прокомментировал события на Окрестина после президентских выборов в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поводу насилия на Окрестина. Окрестина - это центр, где задерживают. Там никаких допросов не было. В этом центре работало, по-моему, 34 человека. А в то время было задержано их (радикальных протестующих. - Прим. БЕЛТА), наверное, под две тысячи, когда блицкриг они пытались осуществить. И помещены в этот центр временного содержания, - рассказал Александр Лукашенко. - Вы понимаете, что если урка отсидевший (они на передовой были, там большинство было этих людей, плюс из России подъехали, из Украины - их везде хватает, идиотов, которые кто хайпануть, кто руки погреть на этом хотели) попадает в подобное учреждение и напротив "менты", вы знаете их взаимоотношения".

Глава государства заметил, что бывшие правоохранители, когда они попадают в тюрьму, не содержатся вместе с обычными заключенными. "Потому что это резня сразу. Они не воспринимают, ненавидят их. И когда они попали туда (на Окрестина. - Прим. БЕЛТА), притом проколотые, пропитые практически все, они рванули на этих ребят, которые в ИВС работали. И какая должна быть реакция? И как 34 человека могли изнасиловать, избить две тысячи? Пошли фейки. Да, по мордасам они получили сильно, те, кто полезли на милицию. А как иначе? Получили. А потом пошли фейки: лицо сняли, попу сняли, накрасили, намазали…", - обратил внимание Президент.

"Пошла волна на всех… Вот это единственный момент, где они, наверное, нас переиграли: насилие, насилие, фотографии везде, лицо разбитое, кровь течет - бычья кровь. Кругом были фейки, кроме того, что кто-то по мордасам там получил. Надо было это показать: на белой рубашке кровь. Поэтому они в этом плане нас переиграли с этим насилием. И многие люди, сидя в телефоне, видят: "Боже мой, там все побито, разбито, кровь течет и прочее, попа синяя". Это потом только разобрались", - отметил Александр Лукашенко.

Журналист уточнил, за что тогда извинился министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев,который тогда занимал этот пост.

"Да, он извиняться начал. Это со мной не было согласовано, извиняться было не за что. Ну, он выступил: "Да, я готов взять там на себя…" А не надо ничего брать на себя. Не надо, если ты не виноват. И не надо им потворствовать, ибо было бы как в Казахстане", - подчеркнул глава государства.-0-