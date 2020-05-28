"Ни в коем случае нельзя потерять людей" - Лукашенко подчеркивает важность сохранения трудовых коллективов

28 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы, в том числе в подведомственных Управлению делами Президента предприятиях, с учетом непростых условий коронавируса. На необходимость внимательного отношения к людям глава государства обратил внимание сегодня во время доклада управляющего делами Президента Виктора Шеймана, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент поинтересовался текущей ситуацией в подведомственных Управлению делами предприятиях, поскольку естественно, что и на деятельности этих учреждений отразилась пандемия с ее экономическими последствиями. Как проинформировал Виктор Шейман, всего в подчинении Управделами в настоящее время функционирует около 110 предприятий.

"Это люди, это трудовые коллективы, это тысячи людей... Поэтому какова ситуация, какие предприятия наиболее настораживают и какие негативные тенденции?", - поинтересовался Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что во время встреч с руководителями нацпарков, других учреждений высказываются просьбы где-то поддержать людей из-за того, что экономика остановилась, границы закрылись, туристические потоки приостановились.

"Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей", - убежден глава государства. Александр Лукашенко выразил мнение, что с учетом конкретной ситуации можно и нужно поддержать людей, "может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика".

"Это не от нас зависит. Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает, и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы", - заявил Президент.

При этом он обратил внимание, что так надо поступать повсеместно.

Во время доклада рассматривался ряд других вопросов, касающихся функционирования Управления делами.

Виктор Шейман доложил о ситуации в подведомственных Управлению делами предприятиях по всем направлениям (в том числе промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, логистике, туристической отрасли). Отдельно было доложено, как работают предприятия, созданные за пределами Беларуси. В частности, в промышленном секторе наблюдается некоторое снижение показателей, связанное со сложностями в поставках комплектующих, а также логистическими вопросами. Наибольшие трудности по объективным причинам испытывают гостиничная и выставочная сферы.

Что касается экономических показателей, то обеспечен рост добавленной стоимости в 2,1 раза к уровню 2019 года. Выросла также и производительность труда.

При этом объем внешней торговли сопоставим с уровнем 2019 года. Виктор Шейман также доложил о посевной кампании. По его словам, посеяно больше, чем в прошлом году, полностью обеспечена потребность в удобрениях.

Кроме того, подробно в разговоре остановились на положении дел на предприятиях, которые в нынешних условиях оказались наиболее уязвимыми.-0-