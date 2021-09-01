Лукашенко о союзных программах с Россией: никакой речи о потере суверенитета нет

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Не теряя суверенитета, Беларусь и Россия могут выстроить теснейшие отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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