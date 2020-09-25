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25 сентября 2020, 12:20

Лукашенко о сотрудничестве с Иркутской областью: у нас много планов, нам надо встряхнуться

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым предложил активизировать сотрудничество и реализовать новые совместные проекты, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя главу российского региона, Президент поздравил его с недавней уверенной победой на выборах и избранием на пост губернатора. "Процент доверия сибиряков у вас бешеный. Хорошо, что вы подальше от Запада. А так бы у вас тоже цветную революцию устроили из-за больших процентов на выборах", - с долей юмора заметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание на большую роль прямых связей с российскими регионами и лично их руководителями для развития межгосударственных отношений Беларуси и России.

Глава государства подчеркнул важность приезда делегаций российских регионов в Беларусь. "Иркутская область - это гигант в России. Это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и практически решенных вопросов. Кое-где нам надо просто встряхнуться", - сказал Александр Лукашенко.

В частности, он упомянул удачный пример организации сборочного производства ООО "Могилевлифтмаш-Усолье". На продукцию имеется спрос в разных странах, особенно постсоветского пространства, для замены устаревших лифтов в жилом секторе. Для Иркутской области, по мнению Президента, могут представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование, грузовые автомобили, карьерная техника, общественный транспорт, электромобили, различные виды транспорта на газомоторном топливе.

"Мы обеспечим вам доступ в любую точку Беларуси, чтобы вы могли посмотреть еще раз и убедиться, что мы что-то можем сделать для наших сибиряков, которые всегда пользовались величайшим уважением белорусского народа", - заверил глава государства.

В свою очередь Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область - особенный регион, в том числе и для Беларуси. В 2019 году произошел скачок в торгово-экономическом сотрудничестве (объем товарооборота составил более $284 млн, что в 2,6 раза выше в сравнении с 2018-м), однако в этом году из-за пандемии показатели снизились. Сейчас обе стороны, по словам губернатора, хотят "подтолкнуть" свою работу по развитию торговли. "Посмотрим, где можно усилиться, чтобы наше сотрудничество развивалось, - сказал Игорь Кобзев. - Активность есть с обеих сторон".

Товарооборот Беларуси и Иркутской области за 2019 год достиг $284,3 млн. На фоне сложной эпидемиологической обстановки в этом году за период с января по июль товарооборот составил $46,6 млн, в том числе $17 млн - экспорт и $29,6 млн - импорт. Беларусь поставляет в регион в основном изолированные провода, кабели, фториды, фторосиликаты и фтороалюминаты, грузовые автомобили, машины и механизмы для грунтовых работ. Из Иркутской области закупаются алюминиевая проволока и необработанный алюминий, специфические товары, мука из семян и плодов масличных культур.

В этом российском регионе с 2018 года работает сборочное производство ООО "Могилевлифтмаш-Усолье", функционирует прямой субъект товаропроводящей сети ОАО "Белшина", действует дилерская сеть открытых акционерных обществ "МТЗ", "МАЗ", "Амкодор", "Гомсельмаш", "БЕЛАЗ".-0-

Итоги встречи

Иркутская область хочет воспользоваться опытом Беларуси в восстановлении лесовИркутская область хочет воспользоваться опытом Беларуси в восстановлении лесов
Перспективы для долгосрочного сотрудничества Иркутская область также видит в сельском хозяйстве. Заинтересован российский регион и в белорусской коммунальной технике.

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