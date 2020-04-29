Лукашенко о сотрудничестве с Израилем: мы продолжим развивать двусторонние связи во имя построения стабильного мира

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден в прочности отношений между нашими странами, основанных на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества, - говорится в поздравлении. - Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим развивать плодотворные двусторонние связи во имя дальнейшего процветания, построения стабильного мира".

Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных целей, а дружественному народу Израиля - мира и благополучия.-0-