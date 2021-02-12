Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: в 2021 году мы выведем двустороннее партнерство на новый уровень

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с традиционным Праздником Весны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что благодаря дальновидности и эффективной социально-экономической политике Китай в 2020 году полностью избавился от бедности и фактически достиг первой из "целей двух столетий" - построения общества среднего достатка. "Впечатляющие успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией в очередной раз продемонстрировали всему миру, что сильный и современный Китай способен защитить народ и свою государственность", - говорится в поздравлении.

Президент высоко оценил поддержку и своевременную помощь, оказанные в непростой период Беларуси китайской стороной, отметив, что они дорогого стоят. "Заверяю вас, что и Китай всегда может рассчитывать на Беларусь. Наша дружба выдержала многие испытания, которые мы преодолеваем сообща, поэтому по праву называем себя "железными братьями", - подчеркнул глава государства. - Убежден, что в 2021 году мы выведем двустороннее партнерство на новый уровень, продолжим совместную работу по выстраиванию международных отношений в духе уважения, равенства, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества".

Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за личный вклад в развитие союзнических связей между Пекином и Минском, пожелал ему доброго здоровья и счастья, а великому китайскому народу - успехов и благополучия.-0-