Лукашенко о совместных с Россией действиях: мы нарисовали красные линии, наступил - получишь

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия, защищая свои государственные интересы, очертили красные линии, за которые непозволительно переступать другим странам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну", - отметил во время беседы глава государства.
"Что нам делать? Как нам в этой ситуации себя повести правильно?" - поинтересовался журналист.
"Очень правильно все сделано Президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию - получай!" - ответил белорусский лидер.
"Получай что? Ракетный удар по территории Украины?" - уточнил Владимир Соловьев.
"И не только. Все что только есть", - пояснил Александр Лукашенко.-0-
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