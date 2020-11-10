Лукашенко о современных вызовах: кто наберется мужества и выдержит, тот сохранит свое государство

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что с учетом современных вызовов необходимо набраться мужества и быть сильными, чтобы сохранить свое государство. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, в частности, упомянул о ситуации с распространением коронавируса и отметил правильность того пути, по которому изначально пошла Беларусь в противодействии этой проблеме: "Сейчас уже все понимают, что я прав. Это психоз, самый настоящий, во всем мире. Еще раз подчеркиваю то, что говорил до выборов: кому-то это выгодно. Сейчас мы уже видим, кому".

"Мир сейчас начали перекраивать. И ковид - это не медицинский термин. Это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир. Вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствиями обрушения экономики", - заявил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что, например, падение в отдельных странах ЕС в текущем году прогнозируется в объеме до 20% ВВП. "Соединенные Штаты обрушились. Там один процент обрушения - это рушится вся мировая экономика. Китай недополучает тот ВВП, который был. Поэтому то ли еще будет!" - заметил глава государства.

Александр Лукашенко в этой связи акцентировал внимание на важности сохранения устойчивости в Беларуси, несмотря на все возможные трудности. "Наши протестуны, и беглые особенно, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и "мы тут придем, возьмем Беларусь тепленькой". Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тепленькой! Мы выстоим! - заявил Президент. - Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня. Но людям надо говорить, до людей надо доносить - до трудовых коллективов, организаций, что это время будет непростое. И тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство".

Глава государства назвал сказками предположение о том, что белорусов кто-то где-то ждет за рубежом, и там будет хорошо.

Александр Лукашенко упомянул про врачей, которых он недавно предостерегал от выезда за рубеж, в частности Польшу, по призыву властей этой страны. "Недавно я говорил по поводу врачей. Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация… Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески, - сказал глава государства. - Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно".

Александр Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси есть опыт, хорошие специалисты и врачи. "Хотите, чтобы мы вам (речь о зарубежных странах. - Прим. БЕЛТА) помогали, - пожалуйста. Мы вам будем помогать, будем вас консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся, будем вас лечить, если это надо. Но прежде всего мы должны заботиться о своем народе, о своем государстве. Так же, как и поляки. Но это наши соседи. И польское население, поляки ни в чем не виноваты, что их руководство проводит такую политику. Они сами против такой политики. Посмотрите, до двух миллионов протесты в самой Польше. Населению Польши не нравится та политика, которую проводит там Дуда и прочие", - сказал Президент.

Он также уверен, что белорусским врачам никто там не даст нормально работать: "Будут второстепенную какую-то, третьестепенную роль играть. А я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами таким образом".

"Поэтому я их предупреждаю: смотрите, прежде чем выехать туда. Вот в чем моя позиция, а не потому, что я тут закрылся и никого не пускаю. Мы не собираемся закрываться, мы не сможем закрыться. У нас экспортно ориентированная экономика, и мы не Америка, не Китай и даже не Россия, чтобы закрыться. Мир совершенно другой", - обратил внимание белорусский лидер.

В то же время никому не запрещается выезжать, отметил глава государства. "Кто хочет, тот пусть едет. Побежал за длинным рублем - есть определенное обязательство, последствия. Как я рассказывал: работает там (длинный рубль получил), а к нам едет, чтобы медицинские услуги получить, образование и так далее. Поехал - там живи и получай эти услуги. Потому что здесь же у нас дотируется, и здравоохранение фактически за государственный счет. Образование тем более у нас государственное. Это же мы все платим за это. А он там сидит, он же не платит никаких налогов, - констатировал Президент. - Поэтому людям надо доносить эту правду, горькую правду, и не рассчитывать, что за нас решит кто-то какие-то вопросы".

Александр Лукашенко затронул еще одну тему, которая лежит уже в сфере военной безопасности. "Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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