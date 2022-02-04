Лукашенко о создании суверенной Беларуси: это - главное, что мое поколение, не только я, сделали

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на посту главы государства в первую очередь ощущает себя человеком, который вместе с поколением граждан создавал первое в истории суверенное белорусское государство. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы как себя ощущаете? Вы - Президент Беларуси; вы - отец белорусского народа; вы - создатель современного белорусского государства; вы - диктатор, от воли которого зависит жизнь каждого белоруса? Вот вы внутренне себя как видите?" - спросил Владимир Соловьев.

"Человеком. Я не стал, не приобрел тех качеств, к счастью. Я не считаю себя Соз-да-те-лем", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что участвовал в создании современного белорусского государства не единолично, а вместе с другими коллегами, поколением граждан страны.

"Я вместе со своими коллегами, которые со мной работали в разные времена, создал это суверенное независимое государство впервые в истории Беларуси. Я так считаю. Это - главное, что мое поколение, не только я, сделали", - сказал Президент Беларуси.

"Это ваше детище…" - поддержал беседу Владимир Соловьев.

"Это мое родное. У меня, кроме этого, больше ничего нет", - отметил белорусский лидер.-0-

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