Лукашенко о становлении Беларуси: мы прожили четверть века не впустую, не зря

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отстаивая независимый путь развития, Беларусь прошла через изоляцию и санкции, а в трудное время стала донором безопасности для европейского дома. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прожили четверть века не впустую, не зря. Нам будет что сказать своим детям. Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями. А в трудную годину стали донором безопасности для европейского дома", - отметил Александр Лукашенко.

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