Лукашенко о стратегии евразийской интеграции до 2025 года: надо предложить серьезный вариант без оговорок

27 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года должны стать серьезным документом без всяких оговорок. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также считает, что работу по созданию общих рынков в ЕАЭС нужно проводить поэтапно, не дожидаясь условленного 2025 года. "Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно", - заявил Президент.

"Если мы говорим о едином рынке нефти, газа (для нас это важно, поэтому я беру этот пример), значит, в 2021-2024 годах должны поэтапно подойти фактически к единым принципам ценообразования", - считает Александр Лукашенко.

Как сообщалось, Михаил Мясникович в начале февраля на первом в новой должности заседании Коллегии ЕЭК обозначил приоритеты работы комиссии. Одним из них он назвал формирование реально работающих общих рынков, как и предусмотрено договором о союзе и решениями глав государств. "Мы должны быть объективны - в настоящее время нужны более эффективные меры в этом направлении", - подчеркнул он.-0-