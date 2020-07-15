Лукашенко о строительстве кольцевой вокруг Витебска: это надо делать, деньги мы найдем

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Кольцевая дорога вокруг Витебска будет построена в течение новой пятилетки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Витебск, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили о развитии транспортной инфраструктуры Витебска, строительстве кольцевой дороги вокруг областного центра, результатах реконструкции путепровода "Полоцкий".

По словам губернатора Витебской области Николая Шерстнева, на реконструкцию моста изначально отводилось четыре года, однако строители справились чуть больше чем за полтора года. Большие площади под транспортной развязкой планируют использовать под автостоянки, разгрузив таким образом центральную часть города: площадки у автобусного и железнодорожного вокзалов и рынка.

Президента также попросили посодействовать в завершении строительства кольцевой вокруг Витебска. На участке протяженностью 10 км необходимо возвести дорогу, работы требуют Br120 млн.

"Это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые", - сказал Александр Лукашенко.

Разговор о строительстве Северо-западного обхода Витебска продолжился во время встречи главы государства с местными жителями и строителями путепровода "Полоцкий". Эту тему затронули представители рабочих коллективов.

"Я очень рад, когда молодежь не только хайпует и постит в интернете, но и беспокоится о каком-то Северо-западном обходе, путепроводах и так далее. Значит, у нашей нации есть будущее, - ответил Президент. - Я согласен, что это надо сделать. Мы должны подумать, как профинансировать этот участок. Но проекта еще нет. Сделаете проект - я подставлю плечо. Денег на это мы одолжим, однозначно. Вокруг всех городов (в Могилеве тоже маленький участок остался) мы сделали эти обходы, надо, чтобы и вокруг главного славянского города был этот обход. То, что в этой пятилетке сделаем, я вам обещаю. И даже если Президентом не буду, деньги найдем".-0-