Лукашенко о строительстве: надо обеспечить прежде всего тех людей, которые не имеют жилья

7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Надо обеспечить прежде всего тех людей, которые не имеют жилья. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства коснулся темы работы строительных организаций, формирования цен на новое жилье. В этом плане уже принят ряд мер по наведению порядка, чтобы все делалось прозрачно и справедливо. "Нам удалось немножко сбить цены, прежде всего там, где люди стоят в очереди. И этот процесс мы будем усиливать. Для нас главное - цена квадратного метра", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

"Будем усиливать и строительство арендного жилья. Мы попробовали, эти дома построили как малосемейки. Я зашел, посмотрел, вспоминая свою молодость (двое детей - вчетвером жили на девяти квадратных метрах), а там двухкомнатная квартира - в Боровлянах. И построили мгновенно. Прекрасные дома. Сколько у нас молодых людей без квартир сегодня - море", - заметил Александр Лукашенко.

По его словам, кто хочет построить себе дополнительные квартиры, то здесь ограничений нет. "Стройте, платите столько, сколько вы хотите, и стройте. Нам надо обеспечить прежде всего людей, которые не имеют жилья", - акцентировал внимание белорусский лидер.-0-

Указ об ограничении прибыли застройщиков принят для снижения стоимости жилья - Минстройархитектуры Согласно указу, строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан будет осуществляться застройщиками (заказчиками) с размером прибыли не более 5% от определяемой в текущих ценах сметной стоимости помещений, если иное не установлено Президентом Беларуси.