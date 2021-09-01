Лукашенко о своем отношении к дню рождения: "Это еще один шаг к Господу Богу"

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами поделился своим отношением к празднованию дня рождения, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, он спокойно относится к этому вопросу и не видит смысла особо отмечать очередную дату.

Александр Лукашенко отметил, что его день рождения - это не запретная тема. "Ну что такое день рождения? Я с молодости, когда все радовались (ах, день рождения!), всегда считал, что это еще один шаг к Господу Богу", - сказал он.

"Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят - выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться", - отметил Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко не запрещает его поздравлять и нормально к этому относится: "Если тебе человек позвонил и как бы между прочим: "Поздравляем с днем рождения".

Но в целом глава государства не считает этот праздник великим днем, тем более в масштабах страны. "У каждого же день рождения есть. Поэтому не надо из себя при жизни делать великих", - уверен белорусский лидер.

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