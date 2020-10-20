Лукашенко о том, как несанкционированные акции повлияли на людей: "Они вдруг прозрели, особенно минчане"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, высказался о проходящих в стране несанкционированных протестных акциях и напомнил об ответственности за противоправные действия, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание на то, как несанкционированные акции повлияли на мнение людей. "Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной, - отметил Александр Лукашенко. - Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу - опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям".

Говоря в целом об уличных акциях протеста, которые проходят в Минске, Александр Лукашенко подчеркнул их негативное влияние и предупредил об ответственности за противоправные действия. "Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, - сказал глава государства. - Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".-0-