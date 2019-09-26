Лукашенко о транзите власти: следующий Президент будет избран только народом

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий Президент Беларуси будет избран только народом. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш Президент будет избран только народом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что не присматривает Президента. "Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день: "А кто?" Я так не думаю", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что будет работать на посту Президента столько, сколько люди доверят. "И пока есть здоровье. Если нездоров, так нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей", - считает он.

"Я не присматриваюсь, где этот Президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я Президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно", - сказал глава государства. В то же время есть мнение, что после работы на посту Президента сложно абстрагироваться от текущих событий и не реагировать на них, добавил он.

Отвечая на вопрос о детях, Александр Лукашенко отметил: "Мои дети не страдают президентством - ни один, ни второй, ни третий. Они "наелись" моего президентства".

У главы государства также поинтересовались, смог ли бы на выборах Президента Беларуси победить несистемный кандидат, условно говоря, артист. "У нас совершенно иной подход, несколько иная действительность. У нас социально ориентированная экономика, мы не станем все резать на куски и приватизировать, у нас нет олигархата, олигархических кланов, которые влияли бы на власть и, упаси бог, на Президента", - отметил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси в основе всего лежит справедливость. В этой связи он напомнил о недавней ситуации в гомельской школе, когда пришлось вмешиваться Президенту. Резюмируя сказанное, Александр Лукашенко высказал мнение, что в Беларуси пока невозможен такой вариант.

Вместе с тем он подчеркнул, что дело не в роде занятий - артист или шоумен, а в самом человеке. "Люди привыкли, уже приучены идти от жизни, смотреть, кто он такой. Нет той ситуации, когда люди, закрыв глаза, могут за кого-то проголосовать, это невозможно", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский - образованный и умный человек, и, несмотря на то, что никогда не был связан с государственной службой, если он захочет, то научится необходимому.

Александр Лукашенко также высказал мнение, что президентами рождаются. "Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь президентом, будешь хорошим управленцем, плохим или средним", - считает глава государства.-0-