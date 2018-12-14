Лукашенко о цензуре: я категорический противник закрывать кому-то рот

14 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Цензуры в информационной сфере быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению главы государства, общий депрессивный информационный фон наносит большой вред обществу. Зачастую это определяет действительность и уж точно никак не способствует качественным изменениям жизни человека, констатировал он.

"Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже - это во вред".

Президент добавил, что цензура особенно бессмысленна в эпоху интернета. "Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете, и они там все видят", - заметил он.-0-