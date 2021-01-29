Лукашенко о цензуре в соцсетях: мир на пороге принятия этих решений

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что со временем мир придет к цензуре в социальных сетях. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы студентов, глава государства высказал убеждение, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. Но, подчеркнул Президент, Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса. "Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать, - сказал Александр Лукашенко. - Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом".

Вместе с тем глава государства считает, что необходим жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства. "Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы, - отметил Президент. - Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего".

Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа.-0-