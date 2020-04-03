Лукашенко о весенних сельхозработах: надо быть активнее, не надо ожидать

3 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в нынешних погодных условиях более активно заниматься весенними полевыми работами в стране. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили о ходе весенних полевых работ, погодных условиях. "Раз почва подсушена, работать можно практически везде, надо активнее, надо подстегнуть. Не надо ожидать", - отметил он.

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Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы Главе государства доложили, что в прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение Президента.