Лукашенко о видах на урожай: 9,5 млн т зерна - минимум, который должны взять в этом году

27 июля, Несвижский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 млн т. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Несвижский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: выборы - это вторично, а хлеб будет нужен всегда "Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

"Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

"Когда мы говорим о том, что мы 8 млн т зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн т - зерна кукурузы. В общем 9,5 млн т зерна в этом году - это минимум, который должны взять. И мы можем его взять", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан. "Не жалейте заплатить людям за работу. Уравниловки быть не должно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Надо иметь в виду, что погода будет, как прежде. Как когда-то давно. Будут дожди и будут погожие дни, надо приспособиться. И это нормально. Потому что кроме зерна у нас же в поле и овощные культуры, и кукуруза. Второй укос трав. Будет и третий укос. Но для этого нужна влага. Поэтому надо радоваться, что такая погода. Надо настраиваться и выхватывать каждый погожий час, не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке. Техники море, организовать надо", - сказал Президент.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, на сегодняшний день зерновых и зернобобовых уже убрано примерно на 19% площадей. Урожайность - 37,6 ц/га. "Эта урожайность позволяет говорить о том, что мы можем получить зерновых колосовых в этом году 8,1 млн т. И прибавка составит по колосовым 1,5 млн т зерна. Заканчиваем уборку рапса, еще осталось 4-5 дней, 89% убрано", - сказал руководитель Минсельхозпрода.

Он также доложил об обеспеченности техникой и топливом. С техникой проблем нет - для нужд аграриев страны в текущем году было дополнительно поставлено несколько сотен комбайнов. Часть из них уже поступила, а часть прибудет в ближайшие дни и также подключится к уборке. Технически есть возможность убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые, по 4,5-5% посевных площадей в день.

Что касается топлива, Александр Лукашенко предупредил, что пока в этом плане аграрии должны рассчитывать на себя. "Никаких просьб. Рассчитывайте пока на себя. Сегодня хороший урожай, рапс хороший, продавайте. Надо одолжить денег - одолжим, но рано сегодня говорить о том, что мы из резерва или откуда-то сейчас возьмем вам топливо. Работайте до 15 августа, а там посмотрим", - сказал Президент.

В Несвижском районе Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие "Новая жизнь", где ему доложили о ходе уборочной кампании в Минской области и республике в целом. Президент ознакомился с работой техники на уборке поля озимой пшеницы, где урожайность достигает 100 ц/га.-0-

Лукашенко в Несвиже посетил современный завод по переработке молока и продегустировал продукцию Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Несвижский район побывал на одном из современных предприятий по переработке молока - ООО "Несвижский завод детского питания".