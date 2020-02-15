Лукашенко о воинах-интернационалистах: гордимся их мужеством и стойкостью

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Вместе с родителями, женами, детьми солдат и офицеров, погибших в далеком Афганистане, мы помним и скорбим о своих земляках. Гордимся мужеством и стойкостью белорусов, которые, проявив героизм и сохранив верность присяге, честно выполнили свой воинский долг", - говорится в обращении.

Глава государства отметил, что десятилетнее участие в боевых действиях ограниченного контингента советских войск на афганской земле уже тогда показало, насколько велики могут быть геополитические амбиции отдельных стран и как высоко ценятся мир, стабильность и безопасность. "Эти уроки актуальны и сейчас, когда в условиях разрастания международного терроризма и экстремизма одной из главных задач для нашей молодой суверенной страны остается сохранение и укрепление независимости, - подчеркнул Президент. - Убежден, что воины-интернационалисты и впредь будут примером отваги и чести для молодого поколения защитников нашей Родины".-0-