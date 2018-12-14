Лукашенко о вопросе назначения генсека ОДКБ: проблему создала не Беларусь

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские журналисты на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко затронули тему назначения генерального секретаря ОДКБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил глава государства, проблему с затянувшимся назначением нового генсека создала не Беларусь. "Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ", - выразил мнение Александр Лукашенко, комментируя сложившуюся ситуацию.
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