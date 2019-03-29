Лукашенко о встрече с Курцем: мы не просто обсуждали политику, прежде всего говорили об экономике

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной тематикой переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца стало экономическое сотрудничество. Об этом глава белорусского государства сообщил сегодня журналистам по итогам встречи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень импонирует, что, несмотря на свою молодость, австрийский канцлер глубоко погружен в торгово-экономические отношения Беларуси и Австрии и хорошо владеет вопросами экономики. Это были не просто политические обсуждения или рассуждения мои с канцлером Австрии, мы прежде всего говорили об экономике", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Австрия является одним из ведущих инвестиционных партнеров Беларуси и играет важную роль в модернизации ряда отраслей экономики страны, в том числе деревообработки, телекоммуникаций, банковского сектора. Только за прошлый год Австрия инвестировала в Беларусь около $300 млн.

"Мы рассчитываем на дальнейшее расширение взаимодействия с Австрией по всем обозначенным и другим перспективным и инновационным направлениям", - заявил глава государства. Он добавил, что вопросы углубления экономического сотрудничества будут предметно рассмотрены на встрече австрийской делегации с премьер-министром и членами правительства Беларуси.

"Очень надеюсь на продолжение наших контактов и поступательное развитие белорусско-австрийских отношений", - резюмировал Александр Лукашенко.

Товарооборот Беларуси с Австрией в 2018 году составил $171,4 млн. Основные статьи белорусского экспорта - изделия из недрагоценных металлов, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. В структуре поставок в Беларусь преобладают инвестиционные товары (в основном машины и оборудование), лекарства, вакцины. Экспорт услуг в Австрию (78% приходится на транспортную сферу) в 2018 году составил $116,1 млн.

Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году привлечено $296,7 млн инвестиций. Ведется проработка новых инвестпроектов с участием компаний "Кроноспан", "А1 Телеком Австрия Групп" и "Ленцинг" (производство вискозного шпательного волокна) на общую сумму свыше $500 млн.

В Беларуси зарегистрировано 83 предприятия с австрийским капиталом (48 совместных предприятий и 35 иностранных), а также 20 представительств австрийских организаций. В Австрии работают представительство ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и три торговые компании - "Белмет Хандельсгезельшафт" и "РМЗ Фертрибсгезельшафт" (обе с участием ОАО "БМЗ"), "СолТрэйд" (ОАО "Беларуськалий").-0-