Лукашенко о встрече Трампа и Зеленского: они понравились друг другу

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что прошедшая накануне встреча в Нью-Йорке президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла хорошо. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы говорите: ООН, горячий день… Обычный день. Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали, - сказал Президент. - И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, - прилично, разумно, красиво. Все было красиво. Но таких горячих точек с вашей подачи в ООН бывают десятки, только меньше обращает кто-то внимания. Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание"

"А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений", - добавил Александр Лукашенко.-0-