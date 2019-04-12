Лукашенко о введении охранников в школах: самые главные охранники - учителя

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями IT-сообщества прокомментировал предложение Министерства образования о введении в учреждениях образования штата охранников и должности заместителя директора по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече была поднята тема школьного образования. Участники поделились мнением, как должна строиться система и чего сейчас не хватает в учебном процессе. Президент отметил, что эта тема непростая и государство сейчас активно ею занимается. Кроме стратегических вопросов, он коснулся и более обыденных проблем.

"Сегодня чудеса читаю в каком-то СМИ (я разбирался с правительством): министр образования какое-то распоряжение издал, что учитель должен приходить в школу не раньше чем за 30 минут до начала уроков и уходить не позже чем 30 минут после окончания, ввести замдиректора по безопасности и кучу охранников в школе. Спрашивается, кто самые главные охранники в школе? Учителя. Так было у нас всегда", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что руководство школы и педагоги должны заниматься в том числе и этими вопросами. Однако некоторые учителя, по мнению Президента, даже не выходят из своих кабинетов в коридор. "Кроме образования, еще и воспитывать надо. Воспитание и образование - единые процессы", - отметил глава государства.

Как сообщалось, ранее начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик заявил, что в Беларуси прорабатывается возможность введения в учреждениях образования штата охранников и должности заместителя директора по безопасности. "Дополнительно с Минфином, Минтруда и соцзащиты прорабатываются вопросы о введении в учреждениях общего среднего образования штатной численности охранников (дополнительно к сторожам), а также должности заместителя директора по безопасности. Этот вопрос может быть решен уже к новому учебному году", - сказал представитель Минобразования.-0-