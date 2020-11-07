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07 ноября 2020, 13:25

Лукашенко о выборах в США: это позорище, издевательство над демократией

Фото из архива
Фото из архива

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал президентские выборы в США, итоги которых не подведены до сих пор и в процедуре голосования и подсчета голосов которых возник целый ряд проблем, как издевательство над этой демократией. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США. - Прим. БЕЛТА). Это же позорище, издевательство над этой демократией", - подчеркнул белорусский лидер.

У главы государства поинтересовались, как международные организации, которые так пристально следят за белорусскими выборами, отреагируют на ситуацию с выборами в США. "Как отреагируют? Они (наблюдатели. - Прим. БЕЛТА) стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть. Приносят картонки и заклеивают стекла, и полицейские стоят. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо - выкинем. Вот и все наблюдатели. Это ж не у нас, что он стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что посмотрит, как ряд западных стран и ОБСЕ в этой ситуации отреагирует, и потребуют ли от США проведения новых выборов, как это делается в отношении Беларуси.

"Посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует, и как немецкий парламент, я вчера говорил, потребует повторных выборов в Америке. А там уже сегодня надо требовать повторных выборов. Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство, - подчеркнул Президент. - Очень интересно, как немцы, французы, супердемократы, да и англосаксы и прочие потребуют повторных выборов".

"Могу сейчас сказать: никак, побоятся", - отметил Александр Лукашенко.

"Но такого позора, такого унижения американцев… Надо было потренироваться, чтобы сотворить", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь упрекают в несоответствии выборов неким международным общепринятым демократическим стандартам, в то время как на самом деле таких международных стандартов нет. "Мы с россиянами в ОБСЕ предлагали выработать эти международные стандарты, чтобы они были для всех членов ОБСЕ. Они отвергли напрочь. А сегодня от нас требуют", - пояснил он.

Президент сказал, что, тем не менее, ситуация с выборами в США позволяет увидеть все в сравнении: "Слава богу, наши протестуны и не только поймут. Вот сравнить есть с чем".

Глава государства отметил и негативные для представителей власти результаты выборов, а также возникшие массовые протесты в соседних странах, которые критиковали Беларусь. "Бросил камень в нас - бумерангом получил сам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к выборам в США, он добавил: "На следующей неделе мы эту комедию будем лицезреть на финише. Это уже комедия и позорище для всей демократии. И хорошо, что это произошло, что мы увидели суть этой демократии. Это болтовня. Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять".

Глава государства также отреагировал на санкции ЕС, в том числе в его отношении: "Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди".-0-

Лукашенко считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США

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