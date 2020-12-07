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07 декабря 2020, 10:46

Лукашенко о задачах на 2021 год: сохранить достигнутый уровень и обеспечить положительную динамику

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Во время совещания
Во время совещания

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение достигнутого уровня развития и обеспечение положительной динамики входит в число важнейших задач на 2021 год. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в подготовленных прогнозных документах правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают, а именно: рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, строительство жилья, контроль уровня безработицы. "Нормально, концептуально подход правильный", - прокомментировал Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что задача по сдерживанию роста цен должна касаться не только продовольственных товаров: "А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным - вольница. Но это все равно так или иначе влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Мы об этом немало говорили, и уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, сдерживанием инфляции". К данному процессу подключены и профсоюзы, депутаты местных советов, парламентарии.

"Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически, - заметил глава государства. - При этом хочу предостеречь правительство, губернаторов и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию: ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать - не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно: в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей".

Президент поинтересовался, имеются ли в стране необходимые ресурсы, чтобы обеспечить социальный акцент в прогнозных документах. "Тем более что и в вопросе экономического роста значительная роль отводится увеличению внутреннего спроса. Это правильно. Конечно, внутренний спрос надо закрыть самим. Кто и как будет его финансировать? Не нарушим ли мы устойчивость и баланс в экономике? Надо быть аккуратными. Скажу откровенно: если мы уровень социальной защищенности в будущем году сохраним на уровне нынешнего, это будет неплохо. Немножко добавим - будете молодцы, - обозначил задачи для участников совещания Александр Лукашенко. - Насколько "живые" те инвестиционные проекты, которые запланированы на предстоящий год, и как они увязаны с развитием территорий и городов с численностью населения более 80 тыс. человек?"

Глава государства отметил, что его несколько настораживает процесс формирования бюджета. "Второй год подряд предлагается планировать его с дефицитом. С одной стороны, накоплены определенные остатки профицита бюджета прошлых лет. С другой - жить на запасах долго просто не получится. Что планируется сделать, чтобы был порядок в этом вопросе?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

В качестве одного из важных вопросов совещания Президент обозначил также планирование на среднесрочную перспективу: с какими итогами страна подошла и с чем вступает в новую пятилетку. Александр Лукашенко выразил уверенность, что в преддверии Всебелорусского народного собрания необходимо откровенно назвать не только достижения, но и проанализировать недоработки. "Считаю, что в наших силах не переносить проблемы для их разрешения на далекое будущее", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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