Лукашенко о Зеленском: ему никаких советов не надо - он прекрасно знает, что делать

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский не нуждается в советах и прекрасно разбирается, что и как необходимо делать по тем или иным вопросам. Такое мнение глава белорусского государства высказал сегодня, отвечая на вопрос одной из журналисток после участия в II Форуме регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", - подчеркнул белорусский лидер.

Представительница СМИ также посетовала, что пока у журналистов в Украине складываются напряженные отношения с главой украинского государства.

Стоит отметить, что на улице и в здании, где проводился II Форум регионов, президентов заранее ждали десятки журналистов, и когда лидеры стран приехали, то им пришлось буквально пробираться сквозь плотные ряды журналистов, параллельно отвечая на интересовавшие их вопросы. Кто-то спрашивал про внутренние вопросы, кто-то про международную проблематику. Другие же просто просили сделать совместное селфи на смартфон.

В связи с этим Александр Лукашенко ответил журналистке следующее: "У вас? С Владимиром Александровичем (Зеленским) отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: Господи, как он вас терпит. Да вы что, у вас прекрасные отношения!"-0-