Лукашенко о жилищном строительстве в регионах: не надо строить "хмарачосы", места хватает

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не считает необходимым развивать жилищное строительство в регионах путем возведения домов большой этажности и ориентирует в том числе на активное освоение территорий в прилежащих к крупным городам населенных пунктах. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь на мероприятии шла в числе прочего о том, чтобы выходить на определенные объемы жилищного строительства и решать вопрос за счет высотности жилья. "Не разгоняйтесь на заоблачные высоты. Не надо больше 10-11 этажей дома строить в Барановичах. Во-первых, никто же, наверное, из начальников не живет выше 10-го этажа. А если и живет, то это редкий человек. Я к тому, что не очень-то приятно людям жить там - за облаками. Не надо эти "хмарачосы" строить в Беларуси. У нас места хватает. Стройте комфортное жилье", - заявил Президент.

Александр Лукашенко также поддержал идею о развитии поселков-спутников. "Если у вас есть рядом (такие населенные пункты. - Прим. БЕЛТА), связь хорошая - автомобильная, автобусная, надо там развивать строительство. За 200 тыс. Барановичи выходить не должны, ибо вы просто превратите город в муравейник, и уже вам будет неудобно жить, не говоря о ваших детях и внуках. Поэтому аккуратно и осторожно нужно к этому подходить. Исходите в планировании строительства именно из этого", - отметил глава государства.-0-