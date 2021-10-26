Лукашенко о жилищном вопросе: людям надо дать зарплату и возможность построить квартиры

26 октября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заверяет, что государство и далее будет оказывать поддержку гражданам в строительстве и приобретении жилья. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что мы увеличим количество жилья, - это точно", - сказал Президент Беларуси.

Глава государства напомнил то, о чем говорил уже ранее, - в стране в целом построено уже достаточно различных социальных объектов и нужно их максимально задействовать и эффективно использовать. И вместо того, чтобы строить новые, пустить эти средства в том числе на повышение благосостояния граждан.

"Людям надо дать зарплату и дать возможность построить квартиры, - сказал Президент Беларуси. - По опыту Минска. У нас жулье квартиры строило по $1500-2000 за кв.м, а элитное еще дороже. Я позвал директора завода, который выпускает дома - стены, панели и прочее, - дал ему землю в Минске. И сказал: плюс 5% рентабельности, в убыток же никто строить не будет. Государственное предприятие - меньше $500 (за квадратный метр. - Прим. БЕЛТА)".

Александр Лукашенко добавил, что если кто-то хочет построить квартиру или дом, то можно делать это и с частником по его ценам. Но все, что касается социального жилья, которое строится при поддержке государства, этим, соответственно, занимаются госструктуры. "Это дало нам возможность мало-мальски удерживать цены на рынке. Хотя они тоже не низкие", - заметил Президент.

Он напомнил, что в приоритете ранее были определены многодетные семьи и военные. Но, естественно, есть и иные категории граждан, в том числе нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Отчасти этот вопрос решается за счет предоставления людям арендного жилья. В связи с этим главе государства был задан вопрос, можно ли при предоставлении арендного жилья не снимать с очереди нуждающихся.

Президент в этом плане обратил внимание, что арендное жилье и задумывалось как в том числе способ закрепления кадров. А возможность изменения существующего порядка - это в первую очередь финансовый вопрос.

"Живите, вас же никто не выгоняет. Что меня настораживает, отдельные ставят этот вопрос: ну а вдруг я ушел от этого нанимателя куда-то. Арендное жилье - это фактор сдерживания текучести был, я его вводил", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

"Но подумаем, как помогать в такой ситуации людям. Думаю, что каждый губернатор и мэр города знает, сколько надо учителям и врачам квартир. Мы подумаем, как решать. Потому что учитель и врач - это основа нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем особое внимание именно поддержке многодетных семей. "Если мы не защитим, не поддержим многодетные семьи, завтра мы останемся без населения, не будет страны", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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