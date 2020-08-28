Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди

28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в первую очередь при решении вопросов работы тех или иных предприятий его волнуют люди - работники производств - и их зарплаты. Это глава государства подчеркнул сегодня во время поездки в Оршу, где он посещает предприятие по производству сыров ООО "Савушкин-Орша", передает корреспондент БЕЛТА.

По прилете глава государства поинтересовался работой предприятия и перспективами его развития. Современное производство постепенно наращивает мощности, а значит, нуждается как в дополнительных рабочих руках, так и в сырье.

При этом в Орше действует еще и завод плавленых сыров, имея существенные долги. При этом объемы продукции завода в нынешних условиях легко заместить, а люди в настоящее время там получают зарплату в среднем на треть ниже, чем в ООО "Савушкин-Орша". Было отмечено, что уже готовых специалистов есть возможность трудоустроить на новое предприятие, обеспечив рост их доходов. Более того, высвободится определенный объем сырья. Александр Лукашенко поручил до конца года детально проработать вопрос, решить, нужно ли сохранять старое производство, что делать с долгами, за счет каких источников их погашать.

При этом Президент подчеркнул: главное - это доходы людей, высокоэффективные рабочие места. "Меня волнуют люди, - сказал он. - Мы не должны людей бросать. Садитесь и решайте этот вопрос. Мы должны с 1 января работать так, как надо. Вплоть до того, что, если нужно будет, задействовать Могилевскую область - край для сырьевой зоны".

ООО "Савушкин-Орша" создано в октябре 2018 года. В декабре того же года в его состав вошло предприятие "Оршанский горлачик" с двумя площадками в Орше и Копыси. Общая сумма инвестиционных вложений с момента приобретения составила более $41 млн.

В настоящее время на месте устаревшего производства с нуля построена новая высокотехнологичная производственная площадка, соответствующая всем международным стандартам качества и безопасности выпускаемой продукции. Площадка специализируется на изготовлении востребованной на рынке категории свежих сыров под брендами "Савушкин" и Sveza.

ООО "Савушкин-Орша" уже приступило к выпуску первых свежих сыров: фета и брынза (импортозамещение и востребованные экспортные продукты). Стартовая мощность составляет 20 т свежего сыра в сутки. На очереди - адыгейский, кесо бланка, кавказский и ольтермани. Кроме того, уже осенью начнется монтаж новых линий по производству моцареллы, запуск планируется на январь 2021 года.

К завершению третьего этапа модернизации в июне 2021 года потребность в сырье только на оршанской площадке вырастет до 600 т в сутки. Поэтому одна из основных задач, стоящих перед компанией сегодня, - тесная работа с использованием имеющегося опыта с хозяйствами сырьевой зоны, расположенными в Оршанском и Дубровенском районах Витебской области, по повышению качества и количества поступающего на переработку молока.-0-

Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий Президент подчеркнул, что между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии.

Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района - Лукашенко "Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства, - сказал Александр Лукашенко. - Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку".