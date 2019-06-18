Лукашенко об экономическом сотрудничестве с Египтом: хорошее начало, но не предел

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Должен сказать, что мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. У нас он был около $50 млн, сейчас свыше $100 млн. Это хорошее начало, но не предел", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси ждали официальный визит Президента Египта и готовились к нему, поскольку он имеет историческое значение для двусторонних отношений. "Сказать, что мы рады вашему визиту, значит, ничего не сказать, - заявил он. - Это первый визит Президента гигантской африканской страны в нашу Беларусь".

Во время встречи

Александр Лукашенко заметил, что наладить масштабные взаимоотношения между государствами в современную эпоху весьма сложно: заняты рынки, существует определенная инерция, у стран сложились стабильные партнеры. "Все было непросто. Тем не менее, несмотря на эти сложности, нам их удалось преодолеть. И прошедшие несколько лет характеризуются тем, что мы нащупали ту дорогу, по которой можем двигаться, - сказал Президент. - Я хочу вас заверить: все, о чем мы договорились, все, что пообещала белорусская сторона, мои коллеги, мы, безусловно, реализуем в намеченные сроки".

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016 году до $108,7 млн в 2018 году. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Основные показатели за январь-апрель 2019 года демонстрируют рост к аналогичному периоду прошлого года. Товарооборот составил $50,32 млн (плюс 45%), экспорт - $35,26 млн (плюс почти 72%).

Основу белорусского экспорта составляют поставки металлопродукции, тракторов, грузовой автотехники, калийных удобрений, шин, продукции деревообработки. Беларусь импортирует цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

В настоящее время страны прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест. В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную технику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора. Совместно с Министерством обороны и военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".-0-

Беларусь и Египет трансформируют дружественные отношения в выгодное сотрудничество - Лукашенко Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.

Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле "За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, стороны условились устранить барьеры в торговле.