Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 21 мая 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:11 "Тбилисоба" в Минске перенесена на осень - посол Грузии Общество
13:11 Караник отреагировал на домыслы по поводу доплат медикам за работку с коронавирусными пациентами Общество
13:04 Боевое самбо является хорошей базой для других видов единоборств - Новик Спорт
13:02 Президентские выборы в Молдове состоятся 1 ноября В мире
13:01 Караник рассказал о новшествах в лицензировании медицинской деятельности Общество
12:53 ЧМ по плаванию на короткой воде перенесен на декабрь 2021 года Спорт
12:46 В Минске регистрируется снижение заболеваемости пневмониями - Караник Регионы
12:39 ПРООН в Беларуси создает лабораторию роста инноваций для местного развития Общество
12:38 Небезопасные слаймы под видом сувенирной продукции продавали в Гомельской области Регионы
12:34 Посол: для развития отношений Беларуси и Грузии коронавирус не станет помехой Политика
12:30 В Беларуси выздоровели и выписаны более 12 тыс. человек с COVID-19 Общество
12:27 Андрейченко: каждый депутат должен взять на контроль дома-интернаты для пожилых и инвалидов Общество
12:26 Госпредприятие в Могилевской области незаконно выплатило сотрудникам более Br40 тыс. премии Происшествия
12:22 Центры поддержки бизнеса, созданные по проекту "Малые города", очень востребованы - Соловьева Экономика
12:18 Минобразования изменило сроки проведения ЦТ Общество
12:15 Посол Грузии поблагодарил белорусов за поддержку во время пандемии коронавируса Общество
11:58 В ЕС надеются, что туристический сезон этим летом будет общеевропейским В мире
11:56 Брестчанина подозревают в незаконной охоте на косулю Происшествия
11:56 Конкурс красоты в Могилевском медколледже провели онлайн Регионы
11:51 Вспышка газовоздушной смеси произошла на предприятии Слонима Происшествия
11:41 Под Вилейкой бесправник на легковушке перевернулся и погиб Происшествия
11:38 Ставки единого налога для ИП и физлиц уменьшили в Брестской области Регионы
11:37 Оптовая торговля остается самой доходной отраслью для бюджета Беларуси Экономика
11:37 ФОТОФАКТ: Стартовал очередной этап консервации стен Кревского замка Культура
11:34 Теплая погода вернется в Беларусь в последние пять дней мая Общество
11:32 Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается Президент
11:31 Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о госсимволах Общество
11:26 В связи с гармонизацией акцизов в ЕАЭС ожидается рост цен на табак - депутат Экономика
11:21 В Грузии отменяют режим ЧП и комендантский час В мире
11:20 Лукашенко обсудил с Караником и Косинцем лицензирование медицинской деятельности Президент
Все новости
Все новости
Президент
21 мая 2020, 11:32

Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
ЧМ по плаванию на короткой воде перенесен на декабрь 2021 года
В Минске регистрируется снижение заболеваемости пневмониями - Караник

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником Президента Александром Косинцем обсудил эпидобстановку в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, расслабляться пока нельзя, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается. "Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, - сказал Александр Лукашенко. - Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель - смертность".

"Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться", - заявил белорусский лидер.

Глава государства в частности отметил, что особенно в Витебске и Минске, которые первыми столкнулись с вирусной проблемой, заболеваемость уже идет на спад: "Побывали вы в Витебске. Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад. Минск, Витебск - они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать".

Президент отметил, что, например, соответствующие процессы в Минске от его имени контролирует председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Как докладывают главе государства, в столице ситуация стабилизировалась. "Мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкобольным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней", - сказал Президент.

Он отметил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных: "Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз".

Александр Лукашенко также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет и на экономическое развитие, производственные цепочки, порождает социальные вопросы, и в этом плане необходимо принимать решения на государственном уровне. "Мне надо это все объединять, сопоставлять, связывать и управлять страной и обществом. Поэтому если будут какие-то ваши рекомендации для меня в этом плане, я готов их выслушать", - добавил он.-0-

Итоги встречи

В Минске регистрируется снижение заболеваемости пневмониями - КараникВ Минске регистрируется снижение заболеваемости пневмониями - Караник
В Минске регистрируется снижение заболеваемости пневмониями. Об этом министр здравоохранения Владимир Караник заявил журналистам.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вирус Лукашенко
Новости рубрики Президент
Лукашенко обсудил с Караником и Косинцем лицензирование медицинской деятельности
Михаил Гусман. Фото из архива Первый заместитель гендиректора ИА ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины
Лукашенко поздравил соотечественников с 500-летием Жировичского монастыря
Фото из архива Лукашенко подписал указ о продлении на 3 месяца срока действия документов и справок
Онлайн-саммит ЕАЭС решили провести не по протоколу
Лукашенко напомнил о нерешенном вопросе по ценам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС
Главное
Лукашенко обсудил с Караником и Косинцем лицензирование медицинской деятельности
Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается
В Беларуси начинается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
Новый сервис оплаты проезда вызвал интерес у минчан
Топ-новости
На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5,7 млн и 171 тыс. евро
Минобразования изменило сроки проведения ЦТ
В Минске регистрируется снижение заболеваемости пневмониями - Караник
Центры поддержки бизнеса, созданные по проекту "Малые города", очень востребованы - Соловьева
Проект обновленного Налогового кодекса внесут в парламент в 2020 году
Теплая погода вернется в Беларусь в последние пять дней мая
Посол Грузии поблагодарил белорусов за поддержку во время пандемии коронавируса
Центры безопасности МЧС начали работать в режиме онлайн
США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19
Волонтеры БОКК в Гомельской области выполнили более 1,3 тыс. доставок продуктов и медикаментов
Изменения и дополнения планируют внести в Таможенный кодекс ЕАЭС
Католики празднуют Вознесение Господне
В школах Минской области будут вручать аттестаты в торжественной обстановке
В связи с гармонизацией акцизов в ЕАЭС ожидается рост цен на табак - депутат
Улахович: 2020 год показывает ключевую ценность продовольственной безопасности
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.