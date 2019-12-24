Лукашенко об интеграции с Россией: очень важно никого не отпугнуть, не создать почву для драк

24 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в вопросе развития белорусско-российской интеграции очень важно работать в спокойном ключе, чтобы никого не отпугнуть и не создать почву для драк. Об этом он заявил сегодня в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас жизнь должна заставить идти на определенные шаги. Как это было до сих пор. Мы же никогда не формировали, не торпедировали ничего. Фейков, гвалта не было вокруг этого. Вот до этого момента. Мы в спокойном режиме должны договариваться. А главное - показывать народам России и народу Беларуси особенно, который так трепетно относится к суверенитету и независимости (потому что это впервые в истории), - сказал глава государства. - Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет. Надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления".

Говоря об истоках интеграции с Россией, Президент отметил, что если бы изначально было принято решение о разрыве существовавших связей, то это бы уничтожило экономику. "Но я на это не пошел как человек земной, пришедший из той микроэкономики. Не макро - Гайдаровской, Чубайса, а микроэкономики", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко согласился, что он был инициатором интеграционных процессов, но все постсоветские союзы и интеграционные проекты в первую очередь связаны с Россией. "Она была в этом заинтересована. Ельцин обрадовался и постоянно меня поддерживал в этом плане. Потом ЕврАзЭс Путин предложил. Всегда Россия была инициатором этого", - отметил глава государства.

"Так вот, если кто-то в этот союз вступает, он, что, вступает ради того, чтобы хуже было? Нет. А у нас с какого-то момента нашего союзного строительства, и евразэсовского здесь, все пошло вниз, - констатировал Александр Лукашенко. - Это постоянно было. Год за годом. Сменилась у вас власть. И со времен, когда вокруг Владимира Владимировича образовались прагматики, рыночники, они считали: проживем без всех, Беларусь нам не нужна, будем потихоньку ее прессовать, экономика у них хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее".

Президент обратил внимание, что отрицательное сальдо в торговле с Россией для Беларуси составляет $9 млрд. Как раз аналогичная ситуация с дефицитом во взаимной торговле является причиной американо-китайского конфликта, заметил он.

Комментируя достигнутые по итогам последних переговоров договоренности, глава государства сказал, что конкретных цифр и контрактов еще нет. "Они должны быть. Я надеюсь, будут. Хотя опять из правительства (речь о правительстве Российской Федерации. - Прим. БЕЛТА) некие сигналы идут", - добавил он.

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