Лукашенко об излишнем документообороте у педагогов: если вопросы не решены, полетят головы

Фото из архива
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая на пленарном заседании Республиканского педсовета напомнил о ранее поставленной задаче освободить педагогов от выполнения несвойственных им функций и сократить документооборот, передает корреспондент БЕЛТА.
"Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить сегодня не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего с министра образования и профильного вице-премьера. Я вам больше об этом говорить не буду. Запомните!", - предупредил белорусский лидер.-0-
"Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить сегодня не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего с министра образования и профильного вице-премьера. Я вам больше об этом говорить не буду. Запомните!", - предупредил белорусский лидер.-0-