Лукашенко об изменениях в Конституцию: никто "под себя" ничего делать не собирается

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум по изменениям в Конституцию будет проведен, как и было обещано. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая кадровые решения по назначению руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил о проведении референдума и подчеркнул, что организовать этот процесс - задача в том числе и местных органов власти. "У каждого свои будут функции, но цель будет одна", - сказал белорусский лидер.

"Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко в очередной раз обратил внимание чиновников на необходимость работы с людьми: "Если мы хотим поддержки со стороны населения, со стороны белорусского народа, так надо работать с народом. Вот такие вот задачи".-0-