Лукашенко об МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: вас признали, хлеб не зря едите

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает успешное развитие Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

Как было доложено главе государства, за последние годы освоены многие новые направления, активно развивается и внебюджетная деятельность. В прошлом году не повлияла даже пандемия, и он стал самым успешным - центр заработал более $10 млн - это 25% экспорта медицинских услуг страны. Услугами белорусских медиков пользуются граждане разных стран мира, в том числе из технологически развитых стран.

"Огромное количество пациентов из различных уголков мира, не только с постсоветского пространства, но даже из таких высокотехнологичных стран, как Израиль либо Япония, приезжают к нам на лечение. Даже ковидные проблемы не сыграли никакой роли. Прошлый год стал самым успешным. Мы заработали более $10 млн. Это более 70% экспорта медицинских услуг города Минска и 25% экспорта медуслуг страны. Количество пациентов из года в год растет и в прошлом году приблизилось к 2 тыс., которые приезжали к нам на лечение, - рассказал директор МНПЦ Олег Руммо. - Благодаря именно этому мы существенным образом увеличиваем объем внебюджетной деятельности в общем объеме финансирования нашего центра. В прошлом году это Br30 млн рублей. Для медицины это немалые деньги. И, самое главное, основную массу этих денег мы инвестируем в наших сотрудников и нашу клинику".

"Вот это главный показатель вашей успешности. Если к вам поехали люди из таких развитых в медицинском отношении стран, как Израиль и другие, значит, вас признали, значит, вы хлеб не зря едите", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в свое время центр был создан в первую очередь потому, что в стране были кадры, способные развивать это направление: "Он был создан лишь только благодаря тому, что вы это умели делать. Если бы вы это не умели делать, мы бы центр не создавали. Но я тогда в эту "драку" ввязался, почувствовал".

Олег Руммо отметил, что для Беларуси это уникальный научный центр. Единственный в стране многопрофильный научно-медицинский центр, в котором наряду с высокими технологиями развиваются абсолютно все направления современной медицины, включая гематологию, онкогематологию, трансплантацию костного мозга и клеток. Кроме того, все эти технологии инсталлированы в обычные профили - терапия, неврология и другие. "И ввиду пандемии COVID-19 нам пришлось стать и немножко инфекционистами", - заметил директор МНПЦ.

Вторая особенность этого многопрофильного центра заключается в том, что в нем проводятся научные исследования по всем направлениям современной медицины, исходя из наработок, связанных с трансплантологией. Разработаны и внедрены в практику 188 новых методов лечения и диагностики, готовятся кадры высшей научной квалификации. Соответственно, завоеван авторитет в мире и на постсоветском пространстве. Например, опыт белорусских врачей пригодился в Казахстане, Армении, Грузии.

"Если смотреть по количеству операций на миллион населения, то мы делаем их больше, чем в Германии, Польше, чем в странах Балтии. Мы в три раза больше их делаем, чем наши коллеги из Российской Федерации, в восемь-десять раз больше, чем казахстанцы. Главное не это количество. А главное, что эти операции дают шанс на нормальную жизнь огромному количеству людей", - подчеркнул Олег Руммо.

В настоящее время на базе МНПЦ ведется строительство блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Проект реализуется за кредитные деньги, завершить его планируется в мае 2023 года. А в сентябре прошлого года введен в эксплуатацию ультрасовременный корпус хирургии и трансплантации, который в том числе посетил Александр Лукашенко. Олег Руммо рассказал, что центр взял на себя обязательство самостоятельно оплачивать проценты по кредиту, что является уникальной практикой для государственного медучреждения в Беларуси.

Планируется и далее развивать на базе центра все соответствующие направления. "Это высокотехнологичная медицинская помощь. Мы планируем совершенствовать научные исследования, развивать амбулаторную медицинскую помощь. С одной лишь целью - улучшить качество оказания помощи жителям Республики Беларусь. Ну а если на этом еще получится заработать, то и, конечно, это будет помощь и для страны, и для нашего учреждения, и для всей системы оказания медицинской помощи", - рассказал Олег Руммо.

Александр Лукашенко на это заметил, что не стоит так стеснительно говорить о финансовом аспекте. "Мы так стеснительно, и ты тоже, Олег, говоришь, что заработать… Во всем мире зарабатывают на этом. Но мы, конечно, люди такие добродушные, славяне, нам вроде и неудобно на здоровье зарабатывать. Но вопрос даже не в заработках, а чтобы эти деньги наши люди не вывозили в Германию, еще куда-то. Поэтому здесь надо делать эти операции, вмешательства и прочие высокотехнологичные вещи. В этом смысл моей поддержки и государства в целом", - подчеркнул белорусский лидер.

Еще одно важное направление, где нужна поддержка лично Олега Руммо и столичных специалистов, - развитие соответствующей медицинской помощи в областных и межрайонных центрах. "Чтобы в каждой области и в межрайонных центрах (разные будут там операции) мы научили людей работать. И чтобы не жадничали наши - те люди, которые ходят под богом (речь о высококлассных специалистах. - Прим. БЕЛТА), и обучали молодежь, чтобы у нас больше и больше было таких", - сказал Александр Лукашенко.

В настоящее время структура Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии представлена 11 клиническими отделами и 61 отделением. На функциональной основе на базе центра осуществляют деятельность 6 республиканских центров.

За период с 2008 по 2021 год выполнено более 3 тыс. трансплантаций органов. Центр является одним из крупнейших в Восточной Европе. По количеству трансплантаций Республика Беларусь находится на первом месте в СНГ, опережая по этому показателю Россию более чем в 3 раза, Украину - более чем в 8 раз, Казахстан - более чем в 10 раз. Количество иностранных пациентов, приезжающих на лечение с 2008 года, увеличилось более чем в 18 раз.

В сентябре 2021 года введен в эксплуатацию корпус хирургии и трансплантологии на 170 коек. В связи с этим организована работа кардиоторакального отдела с развитием нового для центра направления сосудистой хирургии: открыто новое отделение экстракорпорального кровообращения с гибридной операционной, что позволило значительно улучшить помощь пациентам с кардиохирургической патологией.

В соответствии с распоряжением Президента от 3 марта 2020 года реализуется инвестиционный проект по строительству блока трансплантации косного мозга и стволовых клеток.

Не менее важным и перспективным направлением развития центра является внедрение технологии тотального облучения тела, применяемого при трансплантации костного мозга у детей и взрослых. Для этого закуплен за счет средств республиканского бюджета радиотерапевтический комплекс принципиально нового типа, поставка которого планируется в первом полугодии 2022 года. Данная технология позволит существенно улучшить результаты оказания медицинской помощи пациентам различных возрастных групп с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. В настоящее время на постсоветском пространстве установлено лишь 2 подобных аппарата.-0-