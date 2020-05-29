Лукашенко об МТЗ: прекрасный завод, бренд нашей страны

29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает значение Минского тракторного завода, который является брендом страны. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я прежде всего хочу вас всех поздравить с днем рождения (предприятия. - Прим. БЕЛТА). Это прекрасный завод, лицо нашей страны, это бренд", - сказал Президент.

Глава государства заявил, что главное в производстве - обеспечение высокого качества продукции. И в этом залог дальнейшего развития и благосостояния как самого завода, так и его работников.

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