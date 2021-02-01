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01 февраля 2021, 11:36

Лукашенко об охране окружающей среды: природа - абсолютный приоритет

Александр Лукашенко и Андрей Худык
Александр Лукашенко и Андрей Худык

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит уделять серьезное внимание охране окружающей среды. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня природа - это абсолютный приоритет. Это приоритет приоритетов. Есть природа - есть жизнь. Нет природы - нет жизни. Чем грубее, по-хамски мы относимся к природе, тем хуже живем. Поэтому я уделял и буду уделять серьезнейшее внимание охране окружающей среды, - подчеркнул Президент. - Наши водные ресурсы, лес, которым наградил нас Господь, наши болота, которые дают основную часть кислорода в Беларуси, и так далее - мы должны все это хранить, беречь как зеницу ока. И самое главное - жить в гармонии, как бы это пафосно ни звучало, но это так".

Глава государства с сожалением констатировал, что мир варварски эксплуатирует природу, уничтожая ее. В Беларуси в этом отношении поддерживается порядок, хотя есть и случаи некорректного поведения людей. Например, когда после выездов на природу они оставляют после себя мусор. Такое отношение недопустимо, убежден Президент.

"Все мы выезжаем в лес, на берег озера или реки, ахаем, охаем, какая красота. Но эту красоту надо сберечь", - подчеркнул Президент. По его словам, сохранению природных ресурсов в Беларуси уделяется большое внимание. "Я это не на камеру говорю. Это мое внутреннее убеждение: природа - вопрос номер один. Потому что не может человек нормально жить, если загажено все вокруг. Поэтому я смотрю на города, малые города и Минск, чтобы была чистота, порядок, чтобы больше деревьев высаживали, варварски не относились к деревьям и прочим насаждениям", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также высказался о работе гидрометеорологической службы. Он напомнил, что ранее критиковал эту службу за недостаточную достоверность прогнозов погоды и давал поручение исправить ситуацию. "Вижу, что подвижки есть, - отметил Президент. - Я очень внимательно слежу за этим. На три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение".

По данным Минприроды, Беларусь по итогам 2020 года вошла в число 50 лучших стран (49-я позиция из 180) по индексу экологической эффективности, опередив всех членов Евразийского экономического союза. Ежегодно снижается уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. За пятилетку их объем сокращен на 4,5%. Девять из 10 водоемов имеют оценку экологического статуса "хорошо" и выше. Площадь особо охраняемых природных территорий достигла 9% площади страны.-0-

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Лукашенко Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Худык
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