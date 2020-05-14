Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: ненужных послаблений быть не должно

14 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что никакие проблемы в экономике и, тем более, никакие вирусы не отменяют актуальной темы, которая лежит в сфере образования детей и решений в этом плане.

Игорь Петришенко

В центре внимания были три темы - окончание учебного года в системе образования, вступительная кампания и экзамены, летнее оздоровление и отдых детей. "На вопросы по этим темам сейчас надо давать ответ", - заявил белорусский лидер.

"Хотел бы услышать вашу точку зрения, что будем делать и как будем работать. У нас же экзамены в 9-х и 11-х классах, затем в вузах окончание учебного года, вступительные экзамены. Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать", - отметил Президент.

"Поэтому из этого будем исходить. Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того, чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол - поступай в вуз. Если это школа, давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные экзамены по окончании 9-х и 11-х классов. Я готов выслушать ваши предложения для принятия соответствующего решения", - заявил глава государства.

Игорь Карпенко

Игорь Карпенко доложил, что на сегодняшний момент школы в среднем посещают 41% обучающихся. "Это в первую смену. По-разному развиваются события в разных регионах. Особенно в сельской местности - там гораздо больше школьников на занятиях. И мы выстраиваем образовательный процесс таким образом, чтобы не потерять качество образования. Естественно, стоит вопрос, как аттестовать школьников", - сказал министр.-0-

Карпенко: всех аттестуем, никаких проблем нет Министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что порядок аттестации никто не менял.

Минобразования предлагает учебным заведениям индивидуально решать вопрос о проведении выпускных вечеров Что касается организации традиционного Республиканского бала выпускников, то окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

График выпускных экзаменов в школах может быть скорректирован - Карпенко "Учебный год завершим в установленные сроки - 30 мая. Затем проведем выпускные экзамены. Немножко посмотрим по содержанию этих экзаменов и дням проведения. Откорректируем, может быть, немножко график", - сказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.