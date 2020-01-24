Лукашенко об отношениях с Россией: мы не играем в игры, хотим равных условий

24 января, Шклов /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о заинтересованности в добрых и братских отношениях с Россией, несмотря на имеющиеся противоречия. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

Он отметил, что это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить. "Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что переживать нечего, у Беларуси отличные отношения со многими государствами. Например, ведутся поставки большого количества продукции на китайский рынок.

"Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. - Прим. БЕЛТА) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя", - заявил глава государства.

"Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-