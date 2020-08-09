Лукашенко об оценках наблюдателей: не хотим, чтобы о нас говорили плохо, но интересы народа важнее

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Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проводит выборы в интересах своего народа, а не международных наблюдателей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если честно, все, что заготовлено, я уже прочитал, - высказался Александр Лукашенко о возможных оценках международных наблюдателей. - Не надо ждать, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы белорусы!". Политика - это борьба, а для нас - искусство возможного. Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо, но исходить будем из интересов белорусского народа".
Глава государства подчеркнул, что хочет, "чтобы в стране было тихо и спокойно, чтобы можно было нормально растить детей, не оглядываясь по сторонам".-0-