Лукашенко об участии Савиных в выборах: если изберут, будет не хуже, дипломаты должны быть в парламенте

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая сегодня новых послов Беларуси за рубежом, упомянул о желании уже бывшего посла Беларуси в Турции Андрея Савиных выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Савиных решил поучаствовать в выборах. Конечно, это хорошо подготовленный человек. Дипломаты должны быть в парламенте. Тем более организовывать надо будет дипломатическую работу. А если не изберут, мы видим его где-то?" - поинтересовался глава государства у министра иностранных дел Владимира Макея.

Министр в свою очередь отметил, что для него решение Андрея Савиных идти на выборы в парламент было достаточно неожиданным: "Это его инициативное предложение. Я сказал: ради бога, ваша воля. Но я его видел на должности одного из ведущих главных управлений МИД".

"То есть он не пропадет?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Нет. Видно, что он не потерял интерес, как у некоторых, через определенное время пребывания в той или иной должности. Он постоянно интересуется, ищет что-то новое, новые подходы", - ответил Владимир Макей.

"Если изберут, это будет не хуже. В парламенте нужен человек, с которым МИД должен постоянно быть в контакте. У нас же там и комиссия есть (профильная. - Прим. БЕЛТА)", - отметил глава государства.

"Мы с ним разговаривали. У него есть очень интересные идеи и как повысить уровень парламента здесь, и как работать более широко на международной арене. Я думаю, что, если изберут, это будет очень хорошая опора и для МИД", - сказал Владимир Макей.-0-