Лукашенко об учениях "Союзная решимость - 2022": мы не нагнетаем обстановку, но должны быть готовы ко всему

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводя совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022", Беларусь не стремится нагнетать обстановку, а демонстрирует готовность среагировать при любых обстоятельствах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не думайте, что мы нагнетаем обстановку, но если случится, мы должны быть готовы ко всему", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил плановый характер готовящихся совместных учений и то, что они совпали с мерами, которые предпринимает Беларусь по укреплению своих южных границ, куда направлен дополнительный контингент Вооруженных Сил. "Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками", - пояснил Александр Лукашенко, добавив, что именно на белорусско-украинской границе неоднократно пресекались попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов. "Хорошо, что мы задержали этих мерзавцев, а если бы нет?" - задал риторический вопрос Президент.

"С Украиной, к большому сожалению, нам непросто, - констатировал белорусский лидер. - И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность. И эта наша работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным еще в прошлом году на юге провести".

"Это нам надо, а не России. В результате этих учений мы будем видеть, где и какие части нам надо сосредоточить", - сказал глава государства.

В качестве положительного момента он отметил, что военная инфраструктура в Беларуси, оставшаяся еще с советских времен, не была развалена. Наоборот, она сохранена и востребована сегодня. Примером тому могут служить военные объекты под Лунинцем, где недавно побывал глава государства.

"И потом, кому какое дело, с кем, когда, где? - задал резонный вопрос Президент по поводу гвалта насчет совместных учений Беларуси и России. - Мы что, незаконно проводим эти учения?"

"Это демонстрация нашей силы. Они должны видеть, что мы не одни и мы будем защищаться, если нам это нужно", - добавил Александр Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю: не думайте, что мы нагнетаем обстановку, что нам нужна эта война. Не нужна она нам. Но если случится, мы должны быть готовы ко всему, и наши военные", - резюмировал белорусский лидер.-0-