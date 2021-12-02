Лукашенко об Украине: страна находится под внешним управлением

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина находится под внешним управлением. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, различные инициативы, в том числе с его стороны, по урегулированию конфликта в Украине постоянно торпедировались властями этой страны. "Встает вопрос: почему? Потому что они не управляли тогда, а тем более сейчас своей страной. Страна находится под внешним управлением, - сказал глава государства. - Но не я туда влез сам. По воле руководителя Украины и Президента России я был в это вовлечен. Как человек не сторонний. То, что происходит сейчас в Украине... Я уже тогда понимал, что нам будет жарко в Минске".

Во время интервью

Президент Беларуси также ответил на вопрос, на чьей стороне он будет в случае агрессии со стороны Украины в отношении России.

"Я никогда в этой ситуации и при такой политике не буду на стороне Украины. Я буду с теми, кто хочет спасти Украину и не превратить ее в очаг агрессии: а - против братской России, б - против еще более братской Беларуси. Поэтому я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине", - подчеркнул белорусский лидер.

Он заверил, что будет делать все для того, чтобы "Украина стала нашей". "Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения", - сказал Президент.

"Поэтому, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией. Юридически - это главное", - добавил Александр Лукашенко.-0-